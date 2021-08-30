30 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Новосибирцы в соцсети заявили, что город превратился в помойку и лучше не становится.

Анна Алябьева, , 20:29 — REGNUM Новосибирцы отреагировали на новость о том, что Минстрой России поставил Новосибирск на третье место в списке худших городов-миллионников по качеству городской среды. Всего в списке 15 городов.

Свалки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Свои, чаще всего резкие, комментарии они публикуют в социальных сетях.

Так, на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ — 54» в социальной сети «ВКонтакте» подписчик Сергей Кузнецов выступил с такой оценкой.

«Всё верно, Новосибирск за последние годы стал намного хуже. Лучше не становится. Парков нет, улицы грязные, тротуары разбиты или нет, дороги разбиты, всё перекопано, перерыто. Город-помойка», — написал он.

А Ваня Егоров добавил, что «пора уже статус села дать вместо города».

Отметим, что среди 15 крупнейших городов России Новосибирск (166 баллов) занял третье с конца место. Он опередил Волгоград (159 баллов) и Омск (113 баллов).

«Я бы добавил, что люди, как свиньи. Ну нет рядом мусорки, ну и что, выкину, мне плевать. Из машин окурки выбрасывают, упаковки от сигарет и т. д. По улице все швыряют всё, что можно. А потом появляются такие исследования, мол, город-помойка», — наболело у Сергея Величкина.

Празднование Дня России в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, что в апреле 2021 года активное обсуждение вызвала новость о том, что Новосибирск занял первое место в топ-10 самых грязных городов, представленном блогером Ильёй Варламовым. Тогда новосибирцы припомнили власти, что зимой город утопает в снегу, а весной — в грязи и пыли.

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Кто-то предложил в связи с этим уйти с поста мэру города Анатолию Локтю.

Однако, по словам подписчика Михаил Михаил, «ничего не поменяется с уходом Локтя».

«Городецкого вспомни. Город мигрантов, он никому не родина, его никто не любит», — решил он.

Однако, стоит сказать, что ранее новосибирская городская избирательная комиссия приняла документы инициативной группы по отзыву Анатолия Локтя с поста.

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А вотАнатолий Сироткин считает, что «третье место с конца — фигня». По его мнению, «есть куда стремиться и падать».

«Ну хоть где-то лидирующее место», — добавил сарказма Расл Абдулов.

Сквер у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отметим, что лидером среди российских миллионников стала Москва (288 баллов), среди сибирских городов — Красноярск (181 балл).

Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов.