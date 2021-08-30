Токио, 30 августа, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Компания Bandai запустила проект по переработке пластиковых отходов, которые остаются после сборки моделей роботов Gundam (наборов Gunpla). Об этом 30 августа сообщает портал Kotaku.

Цитата из аниме по вселеннной Gundam Черный меха

После того, как поклонники франшизы Gundam собирают модели Gunpla, у них остаются коробки с пластиковыми рамками, на которые крепятся части фигурок. Издание Kyodo News сообщило, что ежегодно из 7 тыс. тонн пластика, используемого при производстве Gunpla, невостребованными остаются 2 тыс. тонн материала.

Bandai запустила программу, в рамках которой покупатели моделей могут бросить рамки в специальные ящики, расположенные на игровых автоматах Bandai Namco. Отмечается, что из оставшегося пластика будут создаваться новые части Gunpla.

Для справки: в 2020 году аниме-франшизе Gundam исполнилось 40 лет. За это время Bandai продала более 700 млн пластиковых моделей роботов.