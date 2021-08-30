Махачкала, 30 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Дагестане 30 августа во время купания унесло в море троих человек. Одного из них удалось спасти. В настоящее время ведутся поиски еще двоих пострадавших, сообщили в региональном управлении МЧС.

Море

Инцидент произошел на необорудованном пляже в городе Избербаше. В настоящее время спасательные работы ведутся силами спасателей Избербашской поисково-спасательной службы, пишет РИА «Дагестан».

В последние дни лета море в районе дагестанских пляжей неспокойное. Отдыхающие сообщают о нескольких случаях спасения людей. Так, в инстаграм-паблике «Дагестан|Махачкала» два часа назад опубликовано видео спасения мужчины на городском пляже Каспийска. Одним из первых кинувшихся на помощь оказался сотрудник полиции.