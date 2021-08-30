Москва, 30 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Москве уроженец одной из стран ближнего зарубежья получил 14-летний тюремный срок за участие в террористической организации и вербовку в нее новых членов, сообщает 30 августа пресс-служба прокуратуры Москвы.

Виктория Перегуд ИА Красная Весна Террор

«2-й Западный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»)», — указано в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, подсудимый и его сообщник являлись радикальными исламистами и поддерживали идеи терроризма. В 2018 году познакомились с мужчиной и убеждали его в соответствии террора канонам ислама и необходимости личного участия в их террористической организации.