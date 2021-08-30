Челябинск, 30 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Челябинске умерла девочка, у которой был коронавирус. Об этом пишут СМИ.

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Пациентка находилась на лечении с 19 июля. В областном минздраве изданию 74.ru подтвердили факт смерти ребёнка. Её состояние было тяжёлым. Медики приняли все меры для спасения, но сохранить ей жизнь не смогли.

В ближайшее время девочке должно было исполнится два года, добавили в минздраве. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области выявили уже 86 078 ковид-пациентов.