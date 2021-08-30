Главу ЦИК Венесуэлы пригласили в Россию быть наблюдателем на выборах
Москва, 30 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Наблюдателем на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года приглашён глава Национального избирательного совета Венесуэлы Педро Кесадилья, сообщил 30 августа журналистам венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Марина Каширская ИА REGNUM
Наблюдатели
«ЦИК Венесуэлы получил приглашение прислать наблюдателей на выборы 19 сентября».
Кесадилья согласился быть наблюдателем, отмечает венесуэльский дипломат. Его приезда уже ожидают в Москве.
Напомним, голосование на выборах в Госдуму в 2021 году будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 августа. Кроме того, в девяти российских регионах пройдут выборы губернаторов, а в 39 регионах — выборы депутатов парламентов.