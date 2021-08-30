Москва, 30 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Наблюдателем на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года приглашён глава Национального избирательного совета Венесуэлы Педро Кесадилья, сообщил 30 августа журналистам венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Марина Каширская ИА REGNUM Наблюдатели

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса «ЦИК Венесуэлы получил приглашение прислать наблюдателей на выборы 19 сентября».

Кесадилья согласился быть наблюдателем, отмечает венесуэльский дипломат. Его приезда уже ожидают в Москве.

Напомним, голосование на выборах в Госдуму в 2021 году будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 августа. Кроме того, в девяти российских регионах пройдут выборы губернаторов, а в 39 регионах — выборы депутатов парламентов.