Тольятти, Самарская область, 30 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Меры к восстановлению прав пострадавших участников строительства проблемных многоквартирных жилых домов принимают сотрудники прокуратуры г. Тольятти. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

Сообщается, что в Автозаводском районе города расположены семь многоквартирных жилых домов, которые признаны проблемными.

При этом, завершение строительства трёх проблемных домов в г. Тольятти по адресу: ул. 40 лет Победы, 5 (секции Р-2, Р-3, Р-4) осуществляется Самарским региональным фондом защиты прав дольщиков.

Сейчас там ведутся проектно-изыскательские работы, завершить которые планируется в ноябре текущего года. При этом удовлетворение прав обманутых дольщиков двух других проблемных домов (секции У-1, У-2; У-3, Р-1, У-4) планируется путем предоставления выплат и других мер поддержки.

Отмечается, что до конца года будет вынесен на рассмотрение наблюдательного совета фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства вопрос об окончании строительства вставки с торца дома 59 по ул. Автостроителей.

Сообщается, что по ходатайству фонда застройщик объекта ООО ИК «Жигули» согласно решению Арбитражного суда региона признан банкротом. В отношении него было введено конкурсное производство. Сейчас конкурсный управляющий застройщика завершает формировать реестр участников строительства данного объекта.

Отмечается, что возведение вставки с торца дома № 45 по Южному шоссе планируется завершить до конца 2021 года. Достройка данного объекта осуществляется ООО ПКФ «РосПромСтрой».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году могут достроить девять проблемных домов.