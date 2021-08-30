Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Xbox исправила проблему из-за которой иконки старых видеоигр неправильно отображались на панели интерфейса консолей нового поколения. Об этом 30 августа сообщает портал Engadget.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Проблема заключалась в том, что Xbox 360 выдавала разрешение 1280 на 720 пикселей, и иконки игр тогда имели размер 72 на 72 пикселя, из-за чего в панели интерфейса консолей нового поколения Series X/S отображались как очень маленькие картинки на огромном фоне.

Менеджер команды разработчиков Xbox Eden Marie увидела, что на это пожаловался видеопродюсер и редактор Габриэль Роланд, она пообещала исправить проблему. Выяснилось, что причиной её появления была ошибка, которую Xbox исправила в последующих обновлениях.

https://twitter.com/noukon/status/1428469278068539392

https://twitter.com/neonepiphany/status/1431085190034571264

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймерам удалось запустить приложение DuckStation (эмулятор оригинальной PlayStation) на Xbox Series X/S. Благодаря этому они смогли сыграть в оригинальные игры PlayStation на консолях Microsoft.