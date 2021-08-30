Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Об успешной стыковке 30 августа американского грузового корабля Dragon с МКС сообщает NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Стыковка с МКС

Dragon в 17:30 мск в автоматическом режиме прибыл к модулю Harmony. Это произошло на полчаса раньше, чем было запланировано. Стыковка заняла четверть часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Dragon, созданный компанией SpaceX, был направлен на МКС, чтобы доставить на станцию оборудование для научных экспериментов и диагностики состояния здоровья. В предыдущий раз американцы отправляли Dragon на МКС 3 июня.