Сыктывкар, 30 августа, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Коми увеличат число школьников, обучающихся во вторую смену. Решение продиктовано необходимостью распределить потоки учеников образовательных учреждений в период пандемии.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

«Сохраняются прошлогодние требования: утренний фильтр, кабинеты, закрепленные за классами, маски и перчатки у работников пищеблока в обязательном порядке. Немного вырастет количество детей, обучающихся во время второй смены ― это опять же связано с антикоронавирусными ограничениями», — заявила министр образования Коми Наталья Якимова в интервью телеканалу «Коми Гор».

Она напомнила, что 1 сентября торжественные линейки пройдут в условиях ограничений — на входе будет организована термометрия. Родителям на линейках разрешено присутствовать в защитных масках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми под наблюдением медиков остаются более восьми тысяч ковид-пациентов.