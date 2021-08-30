Черкесск, 30 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии пострадал от рук местного жителя сотрудник полиции. Во время доставки задержанного для разбирательства в отдел МВД тот ранил полицейского ножом и сбежал, сообщили 30 августа в пресс-службе Следственного комитета.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как стало известно, инцидент произошел 27 августа. В отдел полиции города Черкесска поступило сообщение от работников одной из организаций, что на территории предприятия находится подозрительный мужчина. Для разбирательства на место прибыл сотрудник угрозыска.

Он решил доставить неизвестного в отдел полиции, чтобы установить его личность, однако во время движения на служебном автомобиле тот нанес оперативнику ножевое ранение в шею и сбежал.

Полицейского доставили в больницу, а злоумышленника по горячим следам задержали. В настоящее время решается вопрос о его аресте, назначены судебные экспертизы.