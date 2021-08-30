Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Энтузиаст исправил ошибку Cyberpunk 2077, которая вновь появилась в игре с релизом обновления 1.3. Об этом 30 августа сообщает портал Wccftech.

Cyberpunk 2077

После выхода патча 1.3 к геймеры, ПК которых оборудованы процессорами, не имеющими поддержки инструкций AVX (Advanced Vector Extensions), не смогли запустить игру. Моддер (создатель модификаций к видеоиграм) Jens Andree выпустил дополнение, которое может выступить как временное решение проблемы.

Разработчик пояснил, что он просто предложил игре ничего не делать каждый раз, когда она пытается совершать определённые запросы. Он добавил, что исправленные инструкции никак не влияют на код Cyberpunk 2077, поскольку все значения регистров остались прежними и игра работает так, как будто она запущена на ПК с процессором с поддержкой AVX.

Скачать мод и ознакомиться с инструкциями по установке можно на соответствующей странице портала NexusMods. Отметим, что эта проблема ранее уже появлялась в Cyberpunk 2077 и студия CD Project выпускала соответствующие исправления.