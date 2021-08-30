Уфа, 30 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. 181 млн рублей намерены направить на выплаты компенсаций дольщикам ООО «Стройиндустрия» в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков решил предоставить компенсации дольщикам, которые купили квартиры в домах 1Б, 1В, 1Е, расположенных по адресу ул. Строителей в с. Иглино Иглинского района. Застройщиком данных домов является ООО «Стройиндустрия».

Отмечается, что на эти цели планируется направить 181 млн рублей. При этом 160 млн рублей планируется выделить из федерального фонда и около 21 млн рублей будет выделено из бюджета Башкирии.

«В Башкортостане продолжается реализация мероприятий в рамках регионального плана-графика по восстановлению прав граждан, в отношении которых застройщиками нарушены первоначальные сроки ввода объектов. На сегодняшний день в отношении 58 объектов Наблюдательным советом фонда уже утверждены объемы финансовых расходов на уровне 6,977 млрд рублей, из них — по 22 объектам — гражданам выплачиваются денежные компенсации с 2020 года, 35 объекта — будут завершены строительством в 2021—2023 годах», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина.

Ранее сообщалось о том, что по двум домам 1 Г, 1Д в с. Иглино наблюдательный совет федерального фонда решил выплатить компенсацию.