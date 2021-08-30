Варшава, 30 августа 2021, 18:24 — REGNUM Россия занимается «Северным потоком — 3» — потоком мигрантов в ЕС, заявил 30 августа польский чиновник Ромуальд Шереметьев в интервью Do Rzeczy.
По словам Шереметьева, бывшего министра обороны республики, СП-2 Москве удалось «довести до конца» — в этом «преуспел» президент РФ Владимир Путин.
Польский деятель заявил, что Россия причастна к потоку мигрантов, который идёт в Польшу через Белоруссию. Якобы Москва таким образом хочет дестабилизировать Варшаву.
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