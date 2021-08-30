Варшава, 30 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Россия занимается «Северным потоком — 3» — потоком мигрантов в ЕС, заявил 30 августа польский чиновник Ромуальд Шереметьев в интервью Do Rzeczy.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

По словам Шереметьева, бывшего министра обороны республики, СП-2 Москве удалось «довести до конца» — в этом «преуспел» президент РФ Владимир Путин.

Шереметьев «А сейчас они дополнят «Северный поток — 2» «Северным потоком — 3».

Польский деятель заявил, что Россия причастна к потоку мигрантов, который идёт в Польшу через Белоруссию. Якобы Москва таким образом хочет дестабилизировать Варшаву.