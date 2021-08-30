Тамбов, 30 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в торжественном открытии Тамбовского центра социальной поддержки граждан, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Открытие МФЦ в Тамбовской области

Реконструкция нового здания под Тамбовский центр социальной поддержки граждан проведена в рамках реализации нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение». Общая стоимость работ составила более 150 млн рублей. В обновленном учреждении работают 230 человек.

Сегодня, 30 августа, в церемонии открытия центра принял участие глава региона Александр Никитин. Сотрудники учреждения провели для губернатора экскурсию по зданию. Он убедился, что здесь созданы необходимые условия для посетителей, в том числе для представителей маломобильных групп населения. Для того, чтобы учесть все нюансы при создании доступной среды, заказчик в ходе ремонта здания привлек граждан с ограниченными возможностями здоровья для консультаций. В итоге здесь будет максимально комфортно всем.

Тамбовский центр социальной поддержки граждан не только переехал в современное здание, но и кардинально поменял подход к оказанию услуг населения. В центре действует электронная система управления очередью, есть информационные стенды, работает психолог. Для удобства посетителей с малышами обустроен «детский уголок».

Новый формат работы учреждения позволит повысить качество, доступность и комфортность получения мер соцподдержки по принципу «одного окна». На первом этаже Центра социальной поддержки граждан находятся 41 «окно приема», 3 из них — «закрытого типа». В зоне индивидуального консультирования организована работа социальных координаторов.

«Это новое направление работы учреждения: специалисты будут сопровождать людей на всех этапах обслуживания, от первого приема до завершения программы социального сопровождения», — прокомментировала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

На втором этаже расположился выплатной центр. Здесь специалисты обрабатывают принятые заявления, принимают решения о назначении или отказе в предоставлении мер социальной поддержки, формируют выплатную документацию.

Особая площадка Центра социальной поддержки граждан — отдел, где обрабатываются обращения, принятые от жителей области на всех платформах коммуникации. В том числе через платформу обратной связи и социальные сети. Его задача — оперативно реагировать на запросы населения в режиме онлайн.

Жителям Тамбова теперь можно будет легко дозвониться до социальной службы. В учреждении работает современный колл-центр с многоканальной телефонной связью.

«В Центре созданы сверхсовременные условия для посетителей и сотрудников. Подготовлены компетентные специалисты. Появилась возможность индивидуальной работы с каждой семьей благодаря введению института социальных координаторов. Это тот современный уровень, которому должны соответствовать учреждения социальной защиты. Ставлю новую задачу: чтобы подобные центры появились в других городских округах», — отметил Александр Никитин.

Он напомнил, что из 9,5 млрд рублей, которые направлены в регионе на оказание мер социальной поддержки, почти 3 млрд рублей — это средства областного бюджета. Помощь оказывается инвалидам, ветеранам, семья с детьми, жителям в трудной жизненной ситуации.

По завершении осмотра нового центра глава региона провел встречу с социальными работниками: обсудил с ними проблемы и перспективы работы сферы и ответил на вопросы.