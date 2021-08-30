30 августа 2021 | Время чтения 1 мин

Алжир, , 19:23 — REGNUM 30 августа в Алжире прошли переговоры заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики корпусным генералом Саидом Шанегрихой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковника Александр Фомин и генерал Саид Шанегрих Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рабочая поездка проходит в рамках проведения в Алжире «Армейских международных игр». 30 августа в городе Шершель прошёл четвертый этап кинологического конкурса «Верный друг». Состязания в стрельбе прошли между военными кинологами из России, Алжира, Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и генерал Саид Шанегрих Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и генерал Саид Шанегрих Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Генерал-полковник Александр Фомин отметил высокий уровень организации мероприятия:

«Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр, как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества».

Двусторонние переговоры Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Двусторонние переговоры Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Во время переговоров стороны обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб, а также развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия.

Возложение цветов к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в музее национальной народной армии Алжира Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в музее национальной народной армии Алжира Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в музее национальной народной армии Алжира Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

После завершения переговоров заместитель министра обороны Российской Федерации возложил венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей национальной народной армии Алжира.

Рабочий визит в Алжир в рамках АРМИ-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рабочий визит в Алжир в рамках АРМИ-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Рабочий визит в Алжир в рамках АРМИ-2021 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.