Афины , 30 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. 30 августа греческий АЕК объявил о заключении однолетнего арендного соглашения с атакующим полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Стивеном Цубером. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ЦСКА

По итогам прошедшего Чемпионата Европы 2020 Стивен Цубер с четырьмя результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира. Сборная Швейцарии дошла до четвертьфинала Евро-2020, где в серии пенальти сильнее оказались испанцы.

Стивен Цубер выступал за ЦСКА в период с 2013-го по 2014-й годы. В составе московских «армейцев» швейцарский полузащитник отметился одним голом и одной голевой передачей в 29-ти матчах Российской Премьер-лиги.