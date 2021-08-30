Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Разработчики популярной модификации Fallout 4 под названием Sim Settlements 2 объявили, что их дополнение получит масштабное обновление. Об этом 30 августа сообщает портал PCGamesN.

Bethesda Game Studios Fallout

Команда проекта опубликовала трейлер обновления Gunner Outbreak, которое, как утверждают авторы модификации, будет «размером с DLC» (DLC — официальное загружаемое дополнение к игре). Трейлер даёт понять, что в Gunner Outbreak наёмники-канониры будут выделены в усиленную фракцию.

Разработчики сообщили, что мод добавит в игру «новую механику болезней, несколько больших квестовых линий и совершенно новый игровой режим», в котором геймеры будут развивать штаб фракции.

Релиз Gunner Outbreak запланирован на осень 2021 года, пока авторы проекта не назвали точную дату релиза. Sim Settlements 2 представляет собой модификацию, которая предлагает поклонникам Fallout 4 сосредоточиться на развитии поселений.