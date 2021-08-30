Популярная модификация Fallout 4 получит масштабное дополнение
Вашингтон, 30 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Разработчики популярной модификации Fallout 4 под названием Sim Settlements 2 объявили, что их дополнение получит масштабное обновление. Об этом 30 августа сообщает портал PCGamesN.
Команда проекта опубликовала трейлер обновления Gunner Outbreak, которое, как утверждают авторы модификации, будет «размером с DLC» (DLC — официальное загружаемое дополнение к игре). Трейлер даёт понять, что в Gunner Outbreak наёмники-канониры будут выделены в усиленную фракцию.
Разработчики сообщили, что мод добавит в игру «новую механику болезней, несколько больших квестовых линий и совершенно новый игровой режим», в котором геймеры будут развивать штаб фракции.
Релиз Gunner Outbreak запланирован на осень 2021 года, пока авторы проекта не назвали точную дату релиза. Sim Settlements 2 представляет собой модификацию, которая предлагает поклонникам Fallout 4 сосредоточиться на развитии поселений.