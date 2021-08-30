Штат Луизиана, США, 30 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Ураган «Ида» 4-й категории обрушился на юг штата Луизиана. В результате были сорваны крыши и выведены из строя генераторы в больницах, где находились тысячи пациентов с COVID-19. Это происходит на фоне четвертой волны коронавируса в США, сообщает 30 августа USA Today.

Pixabay.com Ураган

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По состоянию на 29 августа, в штате было госпитализировано более 2400 пациентов с COVID-19, сообщил губернатор Белл Эдвардс агентству Associated Press.

Однако из-за урагана не все больницы смогли закончить эвакуацию и пообещали помочь пациентам, «как только это станет безопасным».

Некоторые больницы, расположенные в приходе Лафурш, где ураган зашел на сушу, пострадали в первую очередь. Так, в больнице Lady of the Sea General Hospital зафиксированы сильные повреждения крыши, а в Региональном медицинском центре Тибодо частично отказал генератор.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью без энергоснабжения остались из-за урагана «Ида» жители города Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Об этом 30 августа сообщает местное отделение телеканала CBS.