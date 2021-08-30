Майами, США, 30 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Об ослаблении до тропического шторма урагана «Ида» сообщает 30 августа американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Ураган

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К настоящему моменту скорость порывов ветра достигает 26,4 м/с. «Ида» перемещается со скоростью 13 км/ч на север от штата Миссисипи.

Уточняется, что в Миссисипи и Луизиане сохраняются порывистые ветры и ливень. Один человек погиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ида» обрушился 29 августа также на штаты Алабама и Флорида. В Луизиане сотни тысяч домов остались без электроснабжения.