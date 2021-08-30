Лондон, 30 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» планирует избавиться от 22-летнего бразильского флангового защитника Эмерсона. 30 августа журналист Николо Скира сообщил, что лондонский «Тоттенхэм» готов предложить за Эмерсона 30 миллионов евро.

Футбольный клуб Тоттенхэм

Также сообщается, что Эмерсон уже согласовал со «шпорами» пятилетний контракт до конца сезона 2025/26. По соглашению с английской командой бразилец будет получать три миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Эмерсон, выступая за «Бетис», принял участие в 34-х матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.