Самара, 30 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Несколько образовательных учреждений Самарской области стали базовыми и опорными школами Самарского государственного медуниверситета. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в Самаре подвели итоги конкурса «Опорные и базовые школы СамГМУ». Этот проект является уникальным в России, пояснили в пресс-службе.

Так, статус «Опорная школа СамГМУ» получили лицей «Классический», самарский медико-технический лицей, ОЦ «Южный город», гимназии в Тольятти №35 и №77, а также самарская школа № 132. При этом статус «Базовая школа СамГМУ» был присвоен 23 общеобразовательным учреждениям региона.

Основной целью проекта является выявление у учеников мотивации и психологической готовности стать врачами, а также создание условий для подготовки школьников к поступлению в университет.

Данный конкурс среди общеобразовательных организаций региона проводился с июня по июль 2021 года.

«Во внимание принимались, в том числе, успехи учащихся на олимпиадах и в конкурсах естественнонаучной направленности, а также баллы по результатам ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку в 2019 и 2020 годах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Самарской области для школьников напечатали дневники с ошибками.