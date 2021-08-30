Сплит, Хорватия, 30 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович считает доброжелательной инициативу члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика о участии официальных лиц Турции, Сербии и Хорватии в обсуждении будущего БиГ. Об этом Миланович заявил 30 августа в городе Сплит.

Vlada Republike Hrvatske Зоран Миланович

По мнению Милановича, Дейтонское соглашение, гарантами которого являются в том числе Хорватия и Сербия, «не провалилось, но не соблюдается».

«Вы не поверите, но я эту инициативу воспринимаю как доброжелательную. Определенные политические силы в БиГ обвиняют Хорватию в коллективном преступлении, совершенном в БиГ, при этом среди них фигурируют два члена президиума — представитель бошняков и представитель хорватов (Шефик Джаферович и Желько Комшич, — ИА REGNUM)», — процитировал телеканал РТС слова Милановича.

Тем не менее Миланович считает, что инициатива Додика нереальна, так как с ней должны согласиться все члены президиума БиГ, но представители хорватов и бошняков не думают так же, как и Додик.

Напомним, что ранее Милорад Додик призвал Милановича принять вместе с коллегами из Турции и Сербии участие в переговорах о будущем БиГ. По словам Додика, прежние международные посредники потеряли его доверие, так как они в основном защищали интересы бошняков.