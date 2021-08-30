Москва, 30 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 30 августа главный тренер национальной сборной Хорватии по футболу Златко Далич сообщил, что 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич перейдет в лондонский «Вест Хэм»: «Влашич сейчас летит из Лондона в Москву. Похоже, все решено. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Через пару лет его ждут еще более крупные переходы», — цитирует Далича издание Index.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Ранее сообщалось, что Влашич подписал с «Вест Хэмом», который выступает в Английской Премьер-лиге, пятилетнее соглашение до конца сезона 2025/26, по которому будет получать 4 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Никола Влашич принял участие в пяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился лишь одной результативной передачей в матче с «Ростовом».

В конце июля переговоры «Милана» с ЦСКА по трансферу Влашича зашли в тупик, так как руководство «армейцев» требовало за хорватского футболиста 30 миллионов евро, «россонери» были готовы взять полузащитника в аренду с обязанностью последующего выкупа за 25 миллионов евро.