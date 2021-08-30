Уфа, 30 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Дорожную карту по дальнейшему развитию полилингвального образования в Башкирии реализовывать системно и без нарушения сроков поручил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Десять лучших блогов об изучении иностранных языков

Сообщается, что вопросы развития полилингвального образования в регионе были рассмотрены на заседании президиума республиканского правительства.

Назаров отметил, что к 2024 году в Башкирии должно быть открыто 14 полилингвальных многопрофильных школ.

«Проект полилингвального образования актуальный и масштабный в системе образования не только республики, но и страны в целом. Его реализация должна способствовать инновационному развитию системы образования с учетом национальных и этнокультурных особенностей нашей республики», — приводит пресс-служба слова Назарова. Сообщается, что за три года в регионе были открыты четыре полилингвальные школы в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске, в которых обучаются свыше 4,5 тысяч школьников и работают более 200 педагогов.

В полилингвальных школах Уфы установлен повышающий коэффициент педагогам в размере 15% к оплате за фактическую нагрузку. По итогам заседания Назаров поручил системно и без нарушения сроков реализовывать дорожную карту по развитию полилингвального образования в Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии дети с хроническими заболеваниями могут учиться дистанционно.