Киев, 30 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Несмотря на все давление со стороны украинской власти, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом заявил 30 августа общественный деятель Александр Потемкин в эфире телеканала «Первый независимый», комментируя внутриполитическую ситуацию в стране, в частности, завершение следствия в отношении Медведчука.

По словам Потемкина, украинцам также необходимо бороться за свои права.

«Медведчук борется, он не опустил руки, он не испугался, он не убежал. В своем последнем интервью он сказал, что надо бороться. Если мы, украинцы, хотим жить в правовой стране, нам тоже за свои права надо бороться», — считает общественный деятель.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В начале августа ЕСПЧ открыл производствопо иску лидера ОПЗЖ к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом, которое продолжается с середины мая.