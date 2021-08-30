Екатеринбург, 30 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Главной темой рабочего совещания стала подготовка региона к XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года, которая пройдёт в Екатеринбурге, сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Специально к Универсиаде в столице Урала возводятся новые спортивные объекты, на которых пройдут состязания по 18 видам спорта. В этом году уже сдана в эксплуатацию Академия волейбола Николая Карполя. Продолжается возведение Деревни Универсиады, Центра художественной и эстетический гимнастики, дворцов дзюдо и самбо. Необходимо обеспечить жёсткий контроль графиков их строительства, нельзя допускать отставаний. Объекты должны быть сданы в срок», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что в рамках подготовки к Универсиаде в Екатеринбурге организована работа по медицинскому и медийному сопровождению Игр, организации питания и транспорта для гостей и участников состязаний, а также по обеспечению безопасности.

«Весь комплекс работ ведётся в соответствии с принятыми решениями, с учётом предложений, данных на заседаниях федерального и регионального оргкомитетов. Для проведения игр будет задействован 31 спортивный объект, в том числе девять новых. В соответствии с требованиями FISU необходимо привести в нормативное состояние 22 действующих объекта спорта», — сообщил Евгений Куйвашев.

В рамках встречи Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев также обсудили конкретные шаги по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры Универсиады.