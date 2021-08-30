Паулу Фонсека может сменить Руи Виторию в «Спартаке»
Москва, 30 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. 48-летний португальский специалист Паулу Фонсека может сменить Руи Виторию на посту главного тренера московского «Спартака». Об этом 30 августа сообщило издание Metaratings.
Ранее сообщалось, что Руи Витория может быть отправлен в отставку во время перерыва на матчи национальных сборных.
Ранее Паулу Фонсека возглавлял «Порту», «Брагу», донецкий «Шахтер» и итальянскую «Рому». Под руководством Фонсеки «Шахтер» трижды становился победителем Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. В 2017-м году Фонсека был признан лучшим тренером года на Украине.
После шести первых туров чемпионата России по футболу «Спартак» с семью очками занимает девятую строчку в турнирной таблице. В третьем раунде квалификаций к Лиге Чемпионов УЕФА «красно-белые» потерпели разгромное поражение от «Бенфики» с общим счетом 0:4.