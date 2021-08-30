Москва, 30 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. 48-летний португальский специалист Паулу Фонсека может сменить Руи Виторию на посту главного тренера московского «Спартака». Об этом 30 августа сообщило издание Metaratings.

Shakhtar.com Паулу Фонсека

Ранее сообщалось, что Руи Витория может быть отправлен в отставку во время перерыва на матчи национальных сборных.

Ранее Паулу Фонсека возглавлял «Порту», «Брагу», донецкий «Шахтер» и итальянскую «Рому». Под руководством Фонсеки «Шахтер» трижды становился победителем Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. В 2017-м году Фонсека был признан лучшим тренером года на Украине.

После шести первых туров чемпионата России по футболу «Спартак» с семью очками занимает девятую строчку в турнирной таблице. В третьем раунде квалификаций к Лиге Чемпионов УЕФА «красно-белые» потерпели разгромное поражение от «Бенфики» с общим счетом 0:4.