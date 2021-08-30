30 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министр юстиции Украины Денис Малюська принял на работу в возглавляемое им министерство женщину, отбывающую пожизненное заключение.

Мирослава Романенко, , 19:06 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська принял на работу в возглавляемое им министерство женщину, отбывающую пожизненное заключение. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», — отметил он.

По мнению министра, работать нужно всем работоспособным гражданам, а быть на содержании у государства «крайне нежелательно».

«В ситуации с пожизненниками — это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», — добавил он.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многим не понравилась идея с трудоустройством заключенной в министерстве юстиции.

«Тут выяснились некоторые детали. Оказывается, эта пожизненно заключенная занимает пост советницы главы минюста (!) и работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных», — написал автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

Денис Малюська Minjust.gov.ua

«А интересно. Осуждённых за коррупцию тоже на работу возьмет?» — спросил Дмитрий Н.

«Социальный лифт, всё как и обещал Зеленский, а вы наговариваете», — с сарказмом добавил «Техно».

"Господи, когда думаешь, что максимум кретинизма достигнут, а они продолжают повышать планку», — отреагировал Ok 8778.

«Что вас удивляет в стране, где глава антикоррупционного бюро, признан официально коррупционером и работает себе дальше без проблем. Они все поголовно дебилы, которые в открытую пилят наши с вами деньги», — пишет Tomas.

«Тут адекватные люди без работы сидят», — отметил Ярп.

«А что в этом плохого?» — спросил V1.

«Ну как минимум пожизненное не дают за украденный велосипед», — ответил ему Ярп.

«Плохое в том, что работать она должна по месту отбывания срока, а не в министерстве юстиции», — также ответил автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Дурак, и гордится тем, что дурак. И не стесняется, вот что интересно», — отозвался о министре юстиции Константин В.

«Минюст теперь будет изъясняться не то что на мове. А по «фене», — отреагировал один из комментирующих.

В украинской колонии Kvs.gov.ua

«Хорошая идея, Малюська, молодец, только эту идею надо развивать — не только в Минюст, нужно ещё и в Верховную раду устроить на работу маньяков и убийц, а депутатов, наоборот, — в тюрьму на пожизненное. Рокировку, так сказать, сделать. Интересно, будет ли какой-то эффект от этого, думаю, кнопки маньяки смогут так же нажимать того цвета, который им скажут, да и содержание их будет обходиться дешевле», — с сарказмом добавил Sergey S.

«После такой новости начинаю вспоминать, где мои чемоданы, и не пора ли их собирать…» — написала Таня.

«Малюска — клинический идиот, но вот вопрос, кто его туда назначил и зачем его там держат. Ответ очевиден — с целью разрушения и уничтожения», — пишет Константин Kos10000.

«Это… можно расценивать как призыв к действию. Если пожизненник получает должность в министерстве, то я думаю за остальные грехи вакансии не хуже должны быть», — отметил Krutus.

«Предлагаю в порядке обмена теперь устроить Малюську в тюрьму пожизненно заключённым», — подытожил Magic C.

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Напомним, ранее на Украине в ходе аукциона продали Львовскую исправительную колонию №48.