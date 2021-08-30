Уфа, 30 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата по результатам января-июля текущего года превысила 40 тысяч рублей в Башкирии. Об этом 30 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Глава региона сообщил, что средняя месячная зарплата в Башкирии в январе-июле 2021 года впервые превысила 40 тысяч рублей: она составляет 40 236,1 руб.

«Наша экономика восстанавливается, растёт и покупательский спрос населения. Но нам ещё есть к чему стремиться. Учитывая динамику заработной платы, мы активизируем работу с инвесторами. Они должны закладывать в параметры своих проектов достойный уровень оплаты труда» , — сообщил он.

Хабиров также отметил, что в республике индекс промышленного производства в январе-июле текущего года составил 103,5%, а оборот розничной торговли за этот период увеличился на 11,3%. Сообщается, что за семь месяцев текущего года увеличился на 21,2% ввод жилья по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По объему строительства Башкирия занимает седьмое место среди субъектов РФ.