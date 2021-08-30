Киев, 30 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, на подконтрольной Киеву части бывшей Луганской области Украины вспыхнули лесные пожары, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Volgograd.ru Лесной пожар

Согласно информации ведомства, загорелась хвойная подстилка в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района.

С привлечением спасателей, лесников и Вооруженных сил Украины удалось предотвратить распространение огня — для чего оперативно вспахали землю по периметру пожара. Пожар локализован, продолжается его тушение.

По предварительным данным, во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено.

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года на подконтрольной Украине части Луганской области бушевали лесные пожары, которые охватили территорию площадью около 10 тыс. гектаров. Около десяти человек в разных районах региона погибли, более тысячи были эвакуированы.