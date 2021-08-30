Москва, 30 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Комары-переносчики лихорадки Западного Нила могут распространиться на территории России из-за тёплой и влажной погоды, сообщили 30 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало сограждан принять меры профилактики заболевания лихорадкой Западного Нила, которые сводятся к тому, чтобы минимизировать риск быть укушенным комаром-переносчиком.

К этим мерам, отмечает ведомство, относится при посещении лесопарковых зон и территорий возле водоёмов ношение защитной одежды, как можно сильнее закрывающей тело. При этом лучше надевать светлую одежду. Также помогут репелленты.

Также важно, чтобы комары не могли залететь в дом: для этого используются защитные сетки и фумигаторы. На территории садовых участков не рекомендуется создавать скопления воды в контейнерах, поскольку вода является средой обитания для личинок комаров. Недопустимо проведение чистки сточных канав на территориях личных подсобных хозяйств.

В ведомстве добавили, что в России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется в основном в европейской части, причём более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа.