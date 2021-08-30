Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» приняло решение от отпускать 26-летнего универсального форварда сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна в «Лион» из-за отсутствия качественной замены на позиции нападающего. Французский клуб предлагал за нападающего 20 миллионов евро.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Через 10 месяцев Сердар Азмун покинет «Зенит», так как текущее соглашение иранского футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» отказалась продавать «Зениту» 26-летнего бразильского нападающего Карлоса Винисиуса, который в прошлом сезоне выступал за лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами.