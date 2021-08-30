«Зенит» отказал «Лиону» в продаже Сердара Азмуна
Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» приняло решение от отпускать 26-летнего универсального форварда сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна в «Лион» из-за отсутствия качественной замены на позиции нападающего. Французский клуб предлагал за нападающего 20 миллионов евро.
Через 10 месяцев Сердар Азмун покинет «Зенит», так как текущее соглашение иранского футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца сезона 2021/22.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» отказалась продавать «Зениту» 26-летнего бразильского нападающего Карлоса Винисиуса, который в прошлом сезоне выступал за лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды.
В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами.