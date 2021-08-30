Махачкала, 30 августа, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Дагестане продлен срок ареста бывшему министру по туризму и народным промыслам Расулу Ибрагимову. Он пробудет под стражей еще три месяца — до 26 ноября. Такое решение принял 30 августа Советский суд Махачкалы.

Хищения

Как ранее сообщалось, глава минтуризма Дагестана Расул Ибрагимов попал под уголовное дело о мошенничестве в начале 2021 года. Его арестовали в апреле по подозрению в участии в преступной схеме, в результате чего ему с подельниками удалось похитить свыше 620 млн рублей.

Речь идет о событиях, которые произошли в 2017—2018 годах, когда Ибрагимов возглавлял министерство труда и социального развития Дагестана. Группа подозреваемых организовала выплату денежного вознаграждения в виде заработной платы подставным лицам, а после этого деньги похищались.

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