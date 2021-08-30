Уфа, 30 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Качество ремонта в подъездах домов Уфы раскритиковал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Keyto-dvery.ru Подъезд многоквартирного дома

«В субботу (28 августа — ИА REGNUM) я посмотрел несколько отремонтированных подъездов. Как можно объяснить такое низкое качество ремонта?», — обратился Хабиров к главам министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии и регионального оператора.

Он поручил оперативно разобраться с данной ситуацией.

«Сегодня же разберитесь и доложите, заплатили за это деньги или нет? Если да, то я требую принять меры в отношении тех лиц, которые подписали акт. Я постоянно говорил, что оплачиваем мы только качественные работы. Тот якобы хороший подъезд, который мне показали в Калининском районе, — это просто безобразие! Там отвратительным цветом покрасили стены, не закрыли короба с проводами, первый этаж не выложили плиткой. Информационный стенд можно подойти и отодрать. И это называется ремонт подъездов?», — заявил глава региона, поручив своему контрольному управлению и Контрольно-счётной палате Башкирии проверить отчётность по сдаче и приёмке выполненных работ в домах Уфы.«Я жду глубокого анализа и разбора с предложениями и кадровыми решениями», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что управляющую компанию в Башкирии оштрафовали за плохое обслуживание дома.