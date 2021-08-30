Спикер украинской Рады назвал миссию ОБСЕ в Донбассе «слепыми»
Киев, 30 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Украина готова к вызовам из-за ситуации в Донбассе, но ждёт «ответственности» от представителей миссии ОБСЕ, которые должны фиксировать происходящее.
Об этом на брифинге 30 августа заявил глава украинской Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.
Спикер дал понять, что в Киеве не слишком довольны тем, как представители ОБСЕ выполняют свою роль наблюдателя.
«Очень хотелось бы, чтобы они функционировало круглосуточно, а не с утра до трех или до пяти вечера… Иногда в важные моменты мы не видим там миссию. Надо быть, извините, слепыми, чтобы не видеть таких случаев», — отметил Разумков.
Он призвал ОБСЕ к объективности — «для того, чтобы и мы, и весь мир понимал, кто что делает, кто за что отвечает, чтобы потом не было лишних разговоров».
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, комментируя ситуацию в Донбассе в районе линии соприкосновения, Разумков пообещал, что Украина «не будет молчать». В ОБСЕ назвали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, которая сложилась в последние дни августа, «стабильной, но тревожной».