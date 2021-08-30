Киев, 30 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Украина готова к вызовам из-за ситуации в Донбассе, но ждёт «ответственности» от представителей миссии ОБСЕ, которые должны фиксировать происходящее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Об этом на брифинге 30 августа заявил глава украинской Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер дал понять, что в Киеве не слишком довольны тем, как представители ОБСЕ выполняют свою роль наблюдателя.

«Очень хотелось бы, чтобы они функционировало круглосуточно, а не с утра до трех или до пяти вечера… Иногда в важные моменты мы не видим там миссию. Надо быть, извините, слепыми, чтобы не видеть таких случаев», — отметил Разумков.

Он призвал ОБСЕ к объективности — «для того, чтобы и мы, и весь мир понимал, кто что делает, кто за что отвечает, чтобы потом не было лишних разговоров».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, комментируя ситуацию в Донбассе в районе линии соприкосновения, Разумков пообещал, что Украина «не будет молчать». В ОБСЕ назвали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, которая сложилась в последние дни августа, «стабильной, но тревожной».