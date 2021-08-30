Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 30-летний экс-вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Крицюк, выступающий на данный момент за португальский «Жил Висенте», может подписать контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщил журналист Педро Супельведа.

Fc-zenit.ru Зенит

Также сообщается, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. При этом профильный интернет-портал transfermarkt оценивает Крицюка в 2,5 миллиона евро.

В летнее трансферное окно «Зенит» покинул Андрей Лунев, перешедший в леверкузенский «Байер-04» на правах свободного агента. В составе «сине-бело-голубых» на позиции вратаря может сыграть лишь 34-летний Александр Кержаков.

В текущем сезоне Станислав Крицюк принял участие в шести матчах за «Жил Висенте» во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Российскому голкиперу трижды удалось сохранить ворота нетронутыми.