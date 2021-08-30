Оренбург, 30 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Реконструкцию в аэропорту Оренбурга будет проводить АО «Производственное объединение «Возрождение», юридический адрес которой указан в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, компания стала единственным участником конкурса. Комиссия приняла решение о заключении контракта с «Возрождением». Информация о этом опубликована на сайте госзакупок.

Взлетная полоса

Примечательно, что участник аукциона предложил цену в 2 185 405 691,56 рублей, что аккурат соответствует начальной (максимальной) цене лота. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Согласно представленному графику выполнения работ, реконструкция аэропортового комплекса должна стартовать 1 октября 2021 года, а завершиться 30 июня 2023 года. На аэродроме, согласно документации, снесут стартовые диспетчерские пункты, демонтируют объекты метеооборудования и антенные системы, перенесут ограждение взлетно-посадочного участка, а также установят новое светосигнальное оборудование и обновят взлетно-посадочную полосу.

Добавим, в августе аэропорт им. Ю.А. Гагарина в Оренбурге был выставлен на продажу за 1,68 млрд рублей.