Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга попросил увеличить ему ассигнования из бюджета на 2022 год еще на 17 млрд рублей к запрошенным ранее 82 млрд рублей. Дополнительные средства понадобились для финансирования Петербургского метрополитена, который пересчитал остаточную стоимость своего имущества и претендует на более высокие амортизационные платежи.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Об этом сообщает 30 августа издание «Фонтанка» по ходу «нулевых чтений» бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год.

Так, петербургской подземке необходимо еще 6 млрд рублей к предварительно утвержденной субсидии в 21 млрд рублей, а также порядка 4,8 млрд в виде субсидии на увеличение уставного капитала — для закупки новых вагонов. Вместе с тем в комтрансе надеются на то что правительство Петербурга сможет добиться приобретения новых вагонов за счет средств Фонда национального благосостояния.

Еще 8 млрд рублей необходимы на субсидии перевозчикам. К ранее утвержденным 2,1 млрд рублей еще 314 млн рублей требуется добавить на выплаты Транспортной концессионной компании, эксплуатирующей линию частного трамвая в Красногвардейском районе: «город выплачивает оператору трамвайной сети «Чижик» субсидию для достижения минимального гарантированного дохода», говорится в сообщении.

Также в дополнительную потребность комитета входят 240 млн на демаркировку и нанесение новой дорожной разметки. 140 млн рублей — на разработку проектной документации и закупку паркоматов под расширение зоны платной парковки. 400 млн рублей — на создание автостоянок, в том числе перехватывающих.

Напомним, 25 июля на совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла губернатор Александр Беглов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект обновления подвижного состава городского метрополитена. Губернатор доложил главе государства, что порядка 40% вагонов находятся за пределами 30-летнего нормативного срока эксплуатации. Выделение средств из Фонда национального благосостояния позволит приобрести 950 новых вагонов.