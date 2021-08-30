30 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Американцы обсудили в Twitter, был ли у президента Джо Байдена другой вариант развития событий в Афганистане, который не завершился бы катастрофой.

Джейн Спай, , 19:05 — REGNUM В то время, как американские военные уходили из Афганистана спустя 20 лет злосчастной войны, президент США Джо Байден не только придерживался своего решения о её завершении, но и нашёл человека, которого стоит винить за всё случившееся, — своего предшественника, Дональда Трампа. По мнению Байдена, сделка с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заключенная при Трампе, оставила ему только два выбора: следовать ей или вернуть в Афганистан войска, чтобы они рисковали своими жизнями в «бесконечной войне», пишет журналист The New York Times Питер Бейкер.

Эвакуация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем не менее эта «формула» породила спор среди населения. Неужели беспредел в Кабуле был неизбежен или же он стал результатом неспособности рассмотреть другие варианты с другим исходом?

Часть пользователей считает, что выход американских войск из Афганистана стал худшим решением, принятым президентом.

«Мы все знаем, что он делал потрясающие неверные суждения и решения, когда говорил об этом. То, что случилось, это не предсказуемый сопутствующий ущерб, это огромная стратегическая и логическая ошибка», — считает @loulouq27.

Некоторые комментаторы отметили, что у Байдена было много вариантов, как правильно организовать вывод войск и эвакуацию, тем не менее он выбрал худший, оставив американцев в заложниках у террористов.

«Почти все хотели уйти. Но нам не надо было «уходить» худшим из возможных путей. Благодаря Байдену мы не ушли. Мы оставили минимум 500, а может быть, и тысячу американцев там в качестве заложников», — написал @Neuro101.

«Мы оставили своих граждан там. Это худшая военная катастрофа США в современной истории», — добавил @Neuro101.

Американские солдаты в аэропорту Кабула (сс) U.S. Central Command Public Affairs

«Мы должны были выйти из Афганистана, но не так. Мы должны были уйти, не оставляя американских граждан, наших союзников и оборудование», — считает @PresFranklinNHI.

Ряд пользователей поддерживает президента и считает, что никто ничего не мог бы сделать в сложившейся ситуации.

«Нет ничего, что он мог бы сделать для того, чтобы нарисовать картинку идеального выхода, особенно когда вся война представляла из себя 20 лет мошенничества», — прокомментировал @robertchapIII.

В комментариях написали, что на самом деле Америка не бросила Афганистан, а продолжает бороться с террористами.

«Но он этого не сделал. У нас там есть войска, сегодня мы активно бомбили», — отметил @yeeeeeaaahhhhh.

Среди сторонников Байдена есть те, кто считает, что никто не смог бы вылезти из Афганистана, не обляпавшись.

«В конце концов, этому должен был быть положен конец, не могло быть «простого» или «хорошего» способа урегулировать это. Было бы грязно, вне зависимости от того, кто сидел бы у власти», — считает @OwenGray101.

Президент США Джо Байден

Некоторые пользователи считают вывод войск правильным решением, потому что основной целью операции была борьба с террористами, а её можно продолжать, и находясь вне страны.

«Это стоит жизней и денег, занимая ту страну, вы не остановите террористическую угрозу. Угрозу представляет не страна, а разбросанная по ней группа, представители которой могут быть где угодно. Выход — это успех», — написал @NotTodayLuv.

В комментариях сказали, что Байден не завершил войну. В войне кто-то выигрывает или проигрывает, а тут все просто убежали.

«Было ли это завершением войны? Я видел, как солдаты убегают, оставляя свою собственность. Это разве похоже на завершение войны могущественной страной, лучшей в мире супердержавой, которую мы так любим?» — спросил @kishee15.

Комментаторы отметили, что не стоит скидывать всю вину на Байдена, потому что сделку о выходе подписал Трамп и эвакуация началась еще при нём.

«Вывод войск начался еще тогда, когда Трамп был президентом. Я не думаю, что Байден должен брать на себя всю вину! Это повестка всей страны, а не решение одного человека», — объяснил @IBRA_SALLAM88.

Дональд Трамп

Те, кто считают выход неизбежным, также отметили, что США не справились с эвакуацией.

«США не могли занимать Афганистан до бесконечности. Но сам процесс эвакуации был поспешным из-за неспособности определить скорость наступления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Будет честным сказать, что эта катастрофа серьёзно разрушила доверие к НАТО и США», — прокомментировал @AnathpindikaS.