Москва, 30 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. 30 августа 22-летний форвард московского ЦСКА и олимпийской сборной Аргентины U23 по футболу Адольфо Гайч перешел в «Уэску». Арендное соглашение рассчитано до 1 июля 2022 года. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ЦСКА

В прошедшем сезоне Гайч, выступая за итальянский «Беневенто» на правах аренды, принял участие в пятнадцати матчах Серии А 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Ювентуса» и «Специи».

Гайч перешел в ЦСКА 5 августа 2020 года из «Сан-Лоренцо». «Красно-синие» заплатили аргентинскому клубу 8,5 миллиона евро за трансфер футболиста. Текущее соглашение Адольфо Гайча с московским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.

На данный момент «Уэска», набрав шесть очков после трех туров, идет на четвертой позиции в турнирной таблице испанской Сегунды 2021/22.