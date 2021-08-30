Казань, 30 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие сутки при прохождении теплого атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь, сообщает 30 августа региональное управление Росгидромета.

Мокрая погода

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Температура воздуха ночью 31 августа составит +3.+8 градусов, на западе до +13, днем потеплеет до 25 градусов. Синоптики обещают южный ветер с переходом на северо-западный умеренный.

ИА REGNUM ранее сообщало, 31 августа и 1 сентября в Чувашии потеплеет, местами пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается +23…+28 градусов, ночью будет холодать до +11…+16 градусов.

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