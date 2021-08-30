Нижний Новгород, 30 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода стали оптимистичнее и увереннее в будущем. Количество безнадежных пессимистов осталось на прежнем уровне, — такие выводы сделали специалисты Института проблем социального управления по итогам мониторингового опроса в августе 2021 года.

Нижний Новгород

По данным исследования, начиная с мая 2021 года «впервые увеличилось количество респондентов, заявивших, что в будущее они смотрят с уверенностью и оптимизмом».

»В августе об этом сообщили 6,5% опрошенных, тогда как в июле их было только 3,7%. Это еще меньше, чем было в июне (6,7%), мае (10,7%) и апреле (исторический максимум — 13,7%). Одновременно до 30,5% увеличилось количество воспринимающих будущее без иллюзий. Количество негативно оценивающих ближайшее будущее осталось примерно на том же уровне: 20,4% безнадежных пессимистов», — пишут авторы исследования.

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, «выросла доля жителей региона, полностью удовлетворенных условиями повседневной жизни, но сократилась тех, кого повседневная жизнь «скорее устраивает».

»Количество жителей области, которые категорически не удовлетворены реалиями повседневной жизни, с 27,7% в июле 2021 года выросло до 28,2% в августе. Фактически, доля данной группы респондентов в выборке вплотную приблизилась к минимальным значениям 2021 года, фиксировавшимся в январе (29,7%)», — заявил он.

В опросе «Социальное самочувствие и социальный оптимизм нижегородцев в августе 2021 года» участвовало 1200 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста.