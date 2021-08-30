Уфа, 30 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Дети, страдающие хроническими заболеваниями, могут временно обучаться дистанционно в Башкирии. Об этом 30 августа сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В классе

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«Минобрнауки Башкортостана предусмотрело возможность временного перевода на дистанционный режим детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые могут вызвать дополнительные осложнения в случае заражения COVID-19. Эту меру можно будет применять по желанию родителей в первые три недели учебного года», — сообщил Хажин, добавив, что перечень заболеваний, при которых школьники смогут учиться дистанционно, был определен совместно с министерством здравоохранения Башкирии.

Сообщается, что для того, чтобы несовершеннолетний мог перейти на дистанционный формат обучения, его родителям нужно написать соответствующее заявление. Затем ученика обеспечат всем необходимым для такой формы обучения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Башкирии 1 сентября торжественные линейки пройдут для отдельных классов и параллелей.