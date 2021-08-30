Мехико, 30 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Мексику 29 августа прибыла группа из 86 сотрудников афганских СМИ и членов их семей, сообщило 30 августа Министерство иностранных дел Мексики.

(сс) U.S. Air Force. Senior Airman Taylor Crul Эвакуация мирных жителей Афганистана

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Это уже третья группа афганских беженцев, прибывшая в Мексику с момента захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Расходы на проезд и проживание группы будут покрыты частными спонсорами и организациями гражданского общества, добавили в министерстве.

Напомним, что 24 августа Мексика приняла пятерых афганских женщин из известной женской команды по робототехнике. На следующий день в страну прибыли 124 афганских журналиста, попросивших гуманитарной защиты.