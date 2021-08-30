30 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Ивано-Франковский областной совет выделил 2,6 миллиона гривен на выплаты «ветеранам» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оксана Переможенко, , 19:07 — REGNUM Ивано-Франковский областной совет выделил 2,6 миллиона гривен (примерно 7,1 млн рублей) для выплат «ветеранам» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по три тысячи гривен ежемесячно на человека. Об этом 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook сообщает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Полицейские украинского шуцманшафт-батальона расстреливают евреев. Житомирская область. 13 октября 1941

«Ветеранам Красной Армии, которые боролись против нацизма, выплачивать ничего не будут», — добавил он.

Новость обсудили на странице Эдуарда Долинского в социальной сети Facebook в комментариях к его записи. Многих возмутила поддержка нацистских коллаборационистов за счет государственного бюджета. Люди указали, что таким образом государство демонстрирует свою нацистскую сущность.

Украинский полицейский батальон марширует по улицам оккупированного Киева. 1942

«Ну наконец-то все встало на свои места. Ивано-Франковская администрация официально взяла на себя ответственность за действия ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период 1941—1945 годов. Теперь необходимо дождаться первой денежной выплаты, и юристам можно подавать иски о денежной компенсации от имени родственников жертв ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ивано-Франковской области. Исторически справедливо будет, если юристы Израиля первыми подадут такие иски», — написал Виктор О.

«Кто ещё расскажет о «единой Украине?!» — поинтересовался Vadim Y.

«Фашистская власть поощряет фашистов», — добавил Oleh N.

«Ветераны Красной Армии уже практически все умерли, а вытираны схронов сохранили прекрасное здоровье и молодость, отсиживаясь в этих самых схронах», — отреагировала Margo W.

«Раковое образование под названием Украина показало своё истинное табло», — пишет Yevgeniy S.

«Украинская земля гноится. Смердит», — добавил Александр О.

«Мало того, что они дотационный район, так они ещё и деньги используют не по назначению. Можно смело обращаться в счетную палату и прокуратуру», — написала Marina S.

«Морально добили, унизили, растоптали воинов-освободителей! А внуки служат полицаям-недобиткам… Мерзко!» — отреагировала Катерина С.

Украинские каратели из СС расправляются с евреями в Варшавском гетто. Май 1943

«Цивильненько так под шумок продвигают свое массовое психическое расстройство», — отметил Larry T.

«Ну нацисты своих поддерживают», — добавил Кирилл Л.

«Надо им подсказать, чтобы обратились в ФРГ. Пусть бы бундесвер их содержал. Думаю, это вполне логично было бы», — подытожил Oleg Р.

Напомним, ранее в украинкой столице состоялась церемония прощания с Орестом Васкулом — председателем Киевского краевого братства «ветеранов» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членом дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что заявления президента России Владимира Путина о «фашизме» на Украине воспринимать всерьез невозможно.