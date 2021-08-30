Москва, 30 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Выплату в размере десять тысяч рублей пенсионеры, которым ежемесячно перечисляют пенсии на карту, получат её 2 сентября, заявила 30 августа вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании при главе правительства.

Government.ru Татьяна Голикова

Отметив, что эта единовременная выплата «позволит поддержать доход более 43 млн» российских пенсионеров, Голикова уточнила, что её «получат все получатели пенсий», то есть, помимо обычных пенсионеров, и граждане с инвалидностью, и семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.

ИА REGNUM)». Голикова «Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг (2 сентября — прим.)».

Она разъяснила, что в этот день на банковские карты будет перечислена единовременная выплата в размере десять тысяч рублей 30,7 млн человек, а затем добавила:

«Ещё 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат [по десять тысяч рублей] одновременно с пенсией».

По словам чиновника, эту выплату не будут учитывать в доходах семьи, она «не повлияет на предоставление других мер поддержки».