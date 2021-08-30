Те, кому пенсию перечисляют на карту, получат 10 тыс. рублей 2 сентября
Москва, 30 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Выплату в размере десять тысяч рублей пенсионеры, которым ежемесячно перечисляют пенсии на карту, получат её 2 сентября, заявила 30 августа вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании при главе правительства.
Отметив, что эта единовременная выплата «позволит поддержать доход более 43 млн» российских пенсионеров, Голикова уточнила, что её «получат все получатели пенсий», то есть, помимо обычных пенсионеров, и граждане с инвалидностью, и семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.
Она разъяснила, что в этот день на банковские карты будет перечислена единовременная выплата в размере десять тысяч рублей 30,7 млн человек, а затем добавила:
По словам чиновника, эту выплату не будут учитывать в доходах семьи, она «не повлияет на предоставление других мер поддержки».