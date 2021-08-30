Берлин, 30 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Немецкий астронавт Маттиас Маурер готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре «Орлан-МКС», сообщил 30 августа руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер на полях 36-го Космического симпозиума.

Niklitov Новейший скафандр Орлан-МКС

По его словам, Маурер отправится на МКС осенью, готовится к выходу в открытый космос в российском скафандре, подтвердил в интервью РИА Новости .

«Да, ему придется надеть российский скафандр «Орлан-МКС», поскольку он будет выполнять выход в открытый космос на российском сегменте», — цитирует слова Ашбахера агентство РИА Новости.

Выход должен состояться в январе 2022 года. Его целью будет установка манипулятора ERA на российском модуле «Наука».