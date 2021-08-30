Богородск, Нижегородская область, 30 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Предприятия, расположенных в городе Богородске Нижегородской области, выплатят 117,5 млн рублей за многолетний сброс неочищенных отходов в реку Рязанку, передают региональные СМИ.

Загрязнение

Решение о выплате компанией «Транзит», в ведении которой находились очистные сооружения, а также тремя кожевенными заводами компенсаций за загрязнение водоема принял Богородский городской суд по итогам рассмотрения иска Нижегородской природоохранной прокуратуры.

Отмечается, что суд выдавал предписания о том, что эти предприятия должны привести стоки в соответствие с экологическими нормами и требованиями еще в 2017 году, а впоследствии продлевал их до 2019 года. Но руководители предприятий решения судебного органа проигнорировали.